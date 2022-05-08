Kandilli 'de kadınlar anneler gününde doyasıya eğlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın beldedeki kadınlara yönelik Anneler Günü nedeniyle eğlence düzenledi.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın Kandilli beldesindeki kadınlara yönelik Anneler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinliğe eşi Şenay Aydın ile birlikte katılan Başkan Mustafa Aydın, gecede yaptığı konuşmada annelerin öneminin tarif edilemeyeceğini söyledi. Aydın gecede yaptığı konuşmada " Anneler bugün aslına bakarsanız üzerine konuşulması en kolay aslında da en zor olan gün çünkü anneyi anlatmanın bir anlamı, sözcüğü yok. Anne demek diriliş demek, yeniden doğuş demek, hayata bakış demek, yaşam sevinci demek. Kısacası anne varsa umut var, her zaman içinde yaşam sevinci var demektir. Ben size anneyi anlatamam, çünkü sizler zaten annesiniz, sizlerin ve tüm dünya annelerine şükranlarımı sunuyorum. anneler gününüz kutlu olsun" dedi

Zonguldak CHP Zonguldak il kadın kolları başkanı ve aynı zamanda avukat olan Merve Kır etkinlikte kadın hakları ile ilgili bilgiler verdi. Kır kadınların her koşullarda erkeklerle eşit olduğunu belirterek haklarının neler olduğu noktasında bilgiler verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın eşi ve kadın kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık kurdukları kadın kooperatifi ile 25 kadına istihdam sağladığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından kadınlar fabrika orkestra eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - ZONGULDAK