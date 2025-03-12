Karabük Adliye Binası Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Karabük Adliye Binası Süreci Devam Ediyor

Karabük Adliye Binası Süreci Devam Ediyor

Cem Şahin, Karabük Adliye Binası'nın 2025'te tamamlanacağını ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

12.03.2025 17:15
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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük halkına daha iyi yargı hizmeti sunacak olan adliye binasının hayata geçirilmeyecekmiş gibi bir algı ile kamuoyuna yanıltıcı bir şekilde sunulmasının büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek, "Adliye binası için süreç işliyor, algı siyaseti gerçekleri değiştirmez" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, konunun tüm detayları bilindiği halde farklı bir algı oluşturulmasının Karabük'e ve hemşehrilerine haksızlık olduğunu belirterek, "Karabük Adliye Hizmet Binası, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı yatırım programına inşaat karakteristiği olarak dahil edilmiştir. Şu anda proje aşamasında olan bu önemli yatırım için süreç planlandığı şekilde ilerliyor ve ihale öncesinde gerekli ödenek aktarımı sağlanacaktır" dedi.

Şahin, Karabük Adliye Binası'nın proje ihalesinin tamamlandığını ve uygulama projelerinin hazırlanmaya başlandığını ifade ederek, "Karabük Adliye Binası'nın proje ihalesi gerçekleştirilmiş olup, uygulama projeleri hazırlık aşamasındadır. Haziran 2025'te tamamlanması planlanan projeden sonra ağustos ayında inşaat ihalesi yapılması öngörülmektedir" dedi.

Adliye binasının şu an proje aşamasında olması nedeniyle 2025 yılı yatırım programında bin TL'lik iz bedeli ayrıldığını aktaran Şahin, bunun yatırımın resmi olarak kabul edildiğini gösterdiğini ifade etti. Şahin açıklamalarına şöyle devam etti:

"İnşaat ihalesi öncesinde proje için yeterli ödenek aktarımı sağlanacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yazışmalar tamamlanmış olup, süreç planlanan takvim doğrultusunda ilerlemektedir. Karabük'te vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda yargı hizmeti sunulmasını sağlayacak olan Karabük Adliye Binamızın sanki hayata geçirilmeyecekmiş gibi bir algıyla kamuoyuna yanıltıcı bir şekilde aktarılması büyük bir talihsizliktir. Konunun detaylarının bilinmesine rağmen farklı bir algı oluşturulmaya çalışılması, Karabük'e ve hemşehrilerimize yapılan bir haksızlıktır. Karabük Adalet Sarayı, belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilecek ve şehrimizin modern yargı hizmetlerine kavuşması sağlanacaktır. 2025 yılı bitmeden ihalesi yapılıp çalışmalar başlayınca, bunu söyleyenler mahcup olmayacak mı? Kuru muhalefet anlayışı bize bir şey kazandırmaz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara karşı, gerçekleri Karabük halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karabük Adliye Binası Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

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