Kastamonu'da fetih programı - Son Dakika
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Kastamonu'da fetih programı

29.05.2022 19:31
Kastamonu'da fetih programı

Kastamonu'da, İstanbul'un fethinin yıldönümü dualarla kutlandı.

Kastamonu'da, İstanbul'un fethinin yıldönümü dualarla kutlandı.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından, İstanbul'un fethinin yıldönümü çerçevesinde 'fetih programı' düzenlendi. İsmail Bey Camiinde düzenlenen program, öğle namazı öncesinde Fetih Suresinin okunmasıyla başladı. Namaz sonrası fethin önemi, Kastamonu ile İstanbul'un fethinin bağlantısı ile ilgili konuşmalar yapıldı. Programa Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program duaların edilmesinin ardından yapılan ikramlarla sona erdi.

Programda konuşan TÜRKAV Şube Başkanı Hamdi Özden, "Türk tarihinin altın sayfalarında yer alan İstanbul'un fethinin 569. yılını kutluyor, kahraman ecdadımızı hayırla yad ediyoruz. İstanbul'un Fethi ile Kastamonu arasında özel bir münasebet bulunmaktadır. Fetih ile Kastamonu bağı öncelikle İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi sebebiyledir. Yani bu büyük fetih bu toprakların evlatları tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da fetih programı
Kastamonu'da fetih programı
Kastamonu'da fetih programı
Kastamonu'da fetih programı
Kastamonu'da fetih programı
Kastamonu'da fetih programı
Kastamonu'da fetih programı

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Kaynak: İHA

Kamu Çalışanları, Kastamonu, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

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