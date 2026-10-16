Katar Başbakanı, Lübnan\'ın enerji krizine Qatar Energy güneş santrali planını duyurdu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Beyrut'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında son yıllarda ciddi enerji krizleriyle boğuşan Lübnan'da, Qatar Energy'nin devasa bir güneş enerjisi santrali kurmayı planladığını açıkladı.

Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, başkent Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nawaf Salam tarafından karşılandı. Al Thani, Lübnanlı mevkidaşı ile ikili görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Doha'nın Lübnan'a desteğinin devam ettiğini kaydeden Katar Başbakanı, "Yalnızca Lübnan için değil, tüm bölge için kritik olan bu zorlu süreçte Lübnan halkıyla dayanışma içindeyiz" dedi. Katar'ın Lübnan'ın egemenliğine bağlılığını dile getiren Al Thani, ülkesinin Lübnan'ın egemenliği, istikrarı ve birliğini destekleme konusundaki net duruşunu bir kez daha vurgulayarak "Lübnan halkının yanında olma taahhüdümüzü yineliyoruz" dedi. Ayrıca Beyrut'un yeniden inşa planlarını başlatması ve bu süreçte yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin evlerine dönmelerine olanak sağlanması gerektiğini de sözlerine ekleyen Al Thani, gerçekleştirdikleri görüşmede küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra karşılıklı iş birliğini güçlendirme yollarını ve gelecekte doğabilecek fırsatlarını ele aldıklarını dile getirdi. Katar Başbakanı, "Lübnan'da tırmanmaya devam eden gerilim, barış gücü kuvvetlerine yönelik saldırılar ve İsrail'in Lübnan topraklarındaki ihlalleri görüşmelerimizin büyük bir bölümünü oluşturdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının ve BM ile koordinasyon içinde varılan tüm anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

"Qatar Energy, Lübnan'da "devasa" bir güneş enerjisi santrali kuracak"

Katar Başbakanı Al Thani, son yıllarda ciddi enerji krizleriyle boğuşan Lübnan'da, Qatar Energy'nin devasa bir güneş enerjisi santrali kurmayı planladığını açıkladı.

"Katar'ın en karanlık dönemlerde verdiği desteği asla unutamayız"

Lübnan Başbakanı Salam, İsrail güçlerinin devam eden saldırıları karşısında yürütülen yeniden kalkınma çalışmalarında gösterdiği iş birliği ve destek için Katar'a teşekkür etti. "Elbette bu yeni bir durum değil" diyen Selam, "Katar'ın, özellikle 2006'daki İsrail ile savaşın ardından yaşadığımız en karanlık dönemlerde verdiği desteği asla unutamayız" ifadelerini kullandı.