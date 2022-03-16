Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı - Son Dakika
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Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı

16.03.2022 14:25

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani ile önceki gün görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un elini cebinden çıkarmaması medyanın gündemine gelmişti. Lavrov'un bugün gerçekleşen Çavuşoğlu görüşmesinde ise, oldukça samimi ve sıcak davrandığı gözlerden kaçmadı.

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelecek haberlerde. Üçüncü haftasındaki savaşı durdurmak için pek çok ülke diplomatik adımlar atıyor. O ülkelerden birisi de Katar. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani bu kapsamda önceki gün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

KATARLI BAKANI ELİ CEBİNDE KARŞILADI

Ukrayna krizinin gölgesinde gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani ve mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmesine Lavrov'un hareketi damgasını vurdu. Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı. Lavrov tokalaştıkları sırada da bir elini cebinden çıkartmadı.

Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayan Lavrov, Bakan Çavuşoğlu'yla kucaklaştı

ÇAVUŞOĞLU'NA SICAK KARŞILAMA

Olayın yankıları sürerken Lavrov, bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Moskova'da Çavuşoğlu'nu sıcak bir şekilde karşılayan Lavrov, önce tokalaştığı Çavuşoğlu'na daha sonra sarıldı. O anlar kameralara yansırken akıllara Lavrov'un Katarlı mevkidaşına yaptığı soğuk karşılama geldi.

Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayan Lavrov, Bakan Çavuşoğlu'yla kucaklaştı

BASIN TOPLANTISI YAPACAKLAR

Öte yandan iki bakan arasındaki görüşme başladı. Ukrayna'daki son durumu ve ikili ilişkileri görüşecek olan Lavrov ve Çavuşoğlu, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
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Son Dakika Politika Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı - Son Dakika
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