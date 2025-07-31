Kaya'dan Çöp Tesisi Tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde yapılması planlanan çöp bertaraf tesisiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Su kaynaklarını kirletme nedeniyle mani olan rapor var." açıklamasına tepki gösterdi.

Kaya, yazılı açıklamasında Tugay'ın sözlerinin belediyenin geçmiş rapor ve protokolüyle çeliştiğini ifade etti.

Tesisin yapılmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiğini, ilgili bakanlığın da yer tahsisi sağladığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kasım 2015'te İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Hidrojeolojik Etüt Raporu'nun devamı niteliğindeki susuzlaştırma projesi için meclis kararı alınarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile protokol imzalanmıştır. Ardından, İYTE tarafından hazırlanan susuzlaştırma projesi belediyeye sunulmuştur. Şubat 2016'da ise, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü, susuzlaştırma projesini değerlendirerek tesisin yer seçiminin uygun olduğuna dair görüş bildirmiştir. Bu işler çoktan bitmiş, o safhaların hepsi geçilmiştir. Mahkeme denetiminden geçmiş, bilirkişi raporlarıyla uygunluğu tescillenmiş, her şeyiyle hukuka uygun bir yerden bahsediyoruz."