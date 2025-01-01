KDC'de 13 Asker İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Politika

KDC'de 13 Asker İdam Cezasına Çarptırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 24 askerden 13'ü cinayet ve yağma suçlamalarıyla idama mahkum edildi.

01.01.2025 18:41
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mahkeme, orduda disiplini iyileştirmek amacıyla 13 askeri cinayet, yağma ve korkaklık gibi suçlamalarla idam cezasına çarptırıldı.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grupla mücadele eden orduda yaşanan disiplinsizliğin faturası ağır oldu. Askeri mahkeme, yargılanan 24 askerden 13'ünü cinayet, yağma ve korkaklık gibi suçlamalarla idama mahkum etti. Askerlerden 4'ü 2-10 yıl arasında hapis cezası aldı, 6'sı beraat etti, birinin davası ise ertelendi. Askeri savcı Kabala Kabundi, yargılamanın "ordu ile halk arasındaki güveni yeniden tesis etmeye yardımcı olmayı" amaçladığını söyledi. Kabundi askerlerin cezalarına itiraz etmeleri için 5 günü olduğunu aktardı.

Hüküm giyen askerlerin tamamı ise suçsuz olduklarını savundu.

"Askerlerin mevzilerini terk etmeleri düşmanın ilerlemesini kolaylaştırıyor"

Kuzey-Kivu eyaletinde ordu, yaklaşık 3 yıldır Ruanda destekli M23 isyancı grubuna karşı mücadele ediyor ve ayrıca diğer milis güçlerinin şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Askeri yetkililer, askerlerin isyancılarla mücadele sırasında bulundukları yerlerden kaçması sonucu toprak kayıpları yaşandığını belirtiyor. Yerel ordu sözcüsü Mak Hazukay, Lubero kasabasında çatışmaların alevlendiğini ve askerlerin mevzilerini terk etmelerinin düşmanın ilerlemesini kolaylaştırdığını ifade etti. Hazukay, "Düşmanla cephede savaşması gereken askerlerden bazıları disiplinsiz davrandı. Her şeyi yoluna koymak için bu ders niteliğindeki yargılamaları yapmak zorundaydık" dedi. - KİNŞASA

Kaynak: İHA

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