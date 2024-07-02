Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe genelinde devam eden proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe genelinde devam eden proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe genelinde devam eden proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe genelinde devam eden proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Yoğun bir mesaiyle çalışan Başkan Mesut Kocagöz, 'yerel yönetim yerelde yapılır' anlayışıyla belediyenin devam eden yatırımlarını yerinde takip ediyor.

02.07.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe genelinde devam eden proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Yoğun bir mesaiyle çalışan Başkan Mesut Kocagöz, 'yerel yönetim yerelde yapılır' anlayışıyla belediyenin devam eden yatırımlarını yerinde takip ediyor. Seçim beyannamesinde yer alan 107 projenin bazılarını bu yılın yatırım programına alan Mesut Kocagöz, belediyenin hizmet akışıyla da yakından ilgileniyor.

Belediyenin hizmet birimlerini ziyaret ederek, personelinin taleplerini dinleyen Başkan Kocagöz, ilçe genelinde devam eden yatırımları ise yerinde inceliyor.

Kocagöz, bu kapsamda ilçede devam eden proje alanlarını, altyapı ve üstyapı yatırımları ile belediyenin sosyal tesislerini gezerek, incelemelerde bulundu.

Araziyi gezdi, yeni projelerin müjdesini verdi

Bu yıl 8 mahallede yapılacak olan ve Gazi Mahallesi'nde devam eden doğal gaz hattı çalışmasını yerinde gören Kocagöz, eski Varsak Belediye binasının bahçesinde yer alan taş mimarideki bina ile Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ni, Başköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hizmet binasını gezdi. Başkan Mesut Kocagöz, taş binada yapacakları projeyi yakın bir tarihte kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Asfalt ve yol yapımını inceledi

Habibler Mahallesi'nde, ulaşıma açılan 5566 Sokak'taki sıcak asfalt ve kaldırım ile Antalya Şehir Hastanesi önündeki Hasan Hüsnü Erdem Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını da inceleyen Başkan Kocagöz, arazisi gezisini Ünsal Mahallesi'ne kazandırılan spor salonunu ile Kepez Belediyesi Ahatlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi ile sürdürdü. Kepez Belediye Başkanı, son olarak DokumaPark'ta yer alan Orman Kütüphanesi, modern sanatlar galerisi ile emekliler lokalini gezdi,

Yaklaşık 6 saat süren inceleme gezisinde Kepez Belediye Başkan Yardımcıları Sebahat Adanır ile Evrim Yalçın, Kocagöz'ü belediyenin ilçe genelinde devam eden ve tamamlanan çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi. Başkan Kocagöz, şantiye gezisi sırasında hizmetleri gerçekleştiren belediye çalışanlarına kolaylıklar dilerken, Kepez ilçesinin gelişmesine ve güzelleşmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kepez'de güzel işler olacak

Temel belediyecilik hizmetleriyle, ilçe sakinlerinin ortak sosyal yaşam alanlarını kaliteli ve konforlu hale getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Kocagöz, "Eğitimden bilime, kültürden sanata, spordan sağlığa, turizmden ekonomiye, tarımdan hayvancılığa, kentsel dönüşümden trafik sorunlarına, geçim derdinden ekonomik kalkınmaya, sokak hayvanlarından çevreye ve daha birçok alana ilişkin 107 proje hazırladık. Bu projelerimizle Kepez'imizin marka değerini, modern şehir kimliğini ve sosyal yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkaracağız" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mesut Kocagöz, İnceleme, Kepez, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe genelinde devam eden proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:37:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe genelinde devam eden proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement