Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe genelinde devam eden proje alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Yoğun bir mesaiyle çalışan Başkan Mesut Kocagöz, 'yerel yönetim yerelde yapılır' anlayışıyla belediyenin devam eden yatırımlarını yerinde takip ediyor. Seçim beyannamesinde yer alan 107 projenin bazılarını bu yılın yatırım programına alan Mesut Kocagöz, belediyenin hizmet akışıyla da yakından ilgileniyor.

Belediyenin hizmet birimlerini ziyaret ederek, personelinin taleplerini dinleyen Başkan Kocagöz, ilçe genelinde devam eden yatırımları ise yerinde inceliyor.

Kocagöz, bu kapsamda ilçede devam eden proje alanlarını, altyapı ve üstyapı yatırımları ile belediyenin sosyal tesislerini gezerek, incelemelerde bulundu.

Araziyi gezdi, yeni projelerin müjdesini verdi

Bu yıl 8 mahallede yapılacak olan ve Gazi Mahallesi'nde devam eden doğal gaz hattı çalışmasını yerinde gören Kocagöz, eski Varsak Belediye binasının bahçesinde yer alan taş mimarideki bina ile Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ni, Başköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hizmet binasını gezdi. Başkan Mesut Kocagöz, taş binada yapacakları projeyi yakın bir tarihte kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Asfalt ve yol yapımını inceledi

Habibler Mahallesi'nde, ulaşıma açılan 5566 Sokak'taki sıcak asfalt ve kaldırım ile Antalya Şehir Hastanesi önündeki Hasan Hüsnü Erdem Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını da inceleyen Başkan Kocagöz, arazisi gezisini Ünsal Mahallesi'ne kazandırılan spor salonunu ile Kepez Belediyesi Ahatlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi ile sürdürdü. Kepez Belediye Başkanı, son olarak DokumaPark'ta yer alan Orman Kütüphanesi, modern sanatlar galerisi ile emekliler lokalini gezdi,

Yaklaşık 6 saat süren inceleme gezisinde Kepez Belediye Başkan Yardımcıları Sebahat Adanır ile Evrim Yalçın, Kocagöz'ü belediyenin ilçe genelinde devam eden ve tamamlanan çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi. Başkan Kocagöz, şantiye gezisi sırasında hizmetleri gerçekleştiren belediye çalışanlarına kolaylıklar dilerken, Kepez ilçesinin gelişmesine ve güzelleşmesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kepez'de güzel işler olacak

Temel belediyecilik hizmetleriyle, ilçe sakinlerinin ortak sosyal yaşam alanlarını kaliteli ve konforlu hale getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Kocagöz, "Eğitimden bilime, kültürden sanata, spordan sağlığa, turizmden ekonomiye, tarımdan hayvancılığa, kentsel dönüşümden trafik sorunlarına, geçim derdinden ekonomik kalkınmaya, sokak hayvanlarından çevreye ve daha birçok alana ilişkin 107 proje hazırladık. Bu projelerimizle Kepez'imizin marka değerini, modern şehir kimliğini ve sosyal yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkaracağız" açıklamasını yaptı. - ANTALYA