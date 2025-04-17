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Politika

Kıbrıs'ta AB Tartışmaları

Ertuğruloğlu, Rum tarafının AB'yi silah olarak kullandığını ve KKTC'nin tanınmasını engellemeye çalıştığını açıkladı.

17.04.2025 11:53
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye bazı ülkelerin AB ile imzaladığı anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Rum tarafının AB'yi her zaman silah olarak kullandığını söyledi.

Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye bazı ülkelerin Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı anlaşmalar ve GKRY'de büyükelçi görevlendirmesiyle ilgili adımlarından memnuniyet duymadığını belirterek ancak bu duruma sadece tek bir pencereden bakılmaması gerektiğini ifade etti. "Bunu politikamızın eleştirilmesine neden olarak görmemek lazım" diyen Ertuğruloğlu, AB'nin Rum tarafını tüm Kıbrıs adına üye yaptığını hatırlattı. AB'nin, Kıbrıs adasının gerçekleriyle bağdaşmayan bir algıya sahip olduğunu vurgulayan Bakan, bu kadar ulvi değerleri temsil ettiğini iddia eden AB'nin, TDT'deki bazı ülkeleri bir toplantıyla farklı bir adım ve sürece dahil ettiğini söyledi.

"BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili adımları bu devletlere GKRY ve AB attırmıştır"

Rum tarafının her zaman AB'yi bir silah olarak kullandığını ifade eden Ertuğruloğlu, egemen devlet zeminindeki politikaya karşı olan bu yaklaşımın, KKTC'nin tanınmasının bilinçli şekilde önünü kesmeye yönelik olduğunu savundu. TDT'ye üye bazı ülkelerin bu süreçte kullanılmak istendiğini belirten Ertuğruloğlu, bu gelişmeleri de bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

"541 ve 550 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili adımları bu devletlere GKRY ve AB attırmıştır" diyen Bakan Ertuğruloğlu, yaşanan olumsuzlukların bazı kesimlerce doğru şekilde analiz edilmediğini söyledi.

"Rum tarafı AB normlarıyla örtüşen bir çözüm istiyor"

AB'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nü Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altına sokma gayretinde olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, Rum tarafının da bu amacı bilinçli şekilde AB üzerinden hayata geçirmeye çalıştığını belirtti. Bu sürecin soğukkanlılıkla karşılanması gerektiğine dikkat çeken Ertuğruloğlu, yaşananların ne KKTC için bir felaket ne de GKRY için bir zafer anlamına geldiğini dile getirdi.

Egemen devlet politikası konusunda geri adım atılmasının söz konusu olmadığının artık net şekilde anlaşılması gerektiğine işaret eden Ertuğruloğlu, Rum tarafının AB normlarıyla örtüşen bir çözüm istediğini, bunun ise serbest dolaşım ve serbest yerleşim anlamına geldiğini söyledi. "Tüm buna karşı biz dik durmayı tercih eden bir halkız" diyen KKTC Dışişleri Bakanı, bu noktaya yıllar süren bir mücadele ile gelindiğini ifade etti. - LEFKOŞA

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Kaynak: İHA

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