Üye Girişi
Kılıçdaroğlu Adana'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Adana'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak

22.12.2021 13:58
Kılıçdaroğlu Adana'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Aralık Perşembe günü Adana'nın merkez Çukurova ve Kozan ilçelerinde toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Aralık Perşembe günü Adana'nın merkez Çukurova ve Kozan ilçelerinde toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesinde açılış törenleri ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Adana programı netleşti. CHP Lideri, Adana'da ilk olarak yarın Adana Nakliyeciler Sitesinde kamyoncularla kahvaltıda buluşacak ve onların sorunlarını dinleyecek. Ardından Kozan'a hareket edecek olan Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesince yapılan Şehit Mustafa Fehmi Kubilay'ın adının yaşayacağı Kozan Kent Meydanı ile Kurtuluş Mücadelesi'nin Kozanlı Kadın Kahramanı Sırelif adına inşa edinen Gündüz Bakımevi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Saat 11.45'te yapılacak açılışla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kozan halkı için şehitlerimiz ve milli mücadele kahramanları büyük önem taşır. Kozanlılar vatanını seven, Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı, atalarımızın kahramanlıklarını iyi bilen insanlardır. Biz de altyapı, yol ve diğer hizmetlerimizin yanı sıra, Kozanlı Cumhuriyet Şehidi Asteğmen Kubilay ile Kozanlı Milli Mücadele Kahramanı Sırelif adına; kent meydanı ile gündüz bakımevini Kozan'a kazandırdık. Şehit Mustafa Fehmi Kubilay'ın adının yaşayacağı Kozan Kent Meydanı ile Kurtuluş Mücadelesi'nin Kozanlı Kadın Kahramanı Sırelif adına inşa edilen Gündüz Bakımevi'nin açılışını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kozan için, Adana için, ülkemiz için çok önemli bir gün yaşayacağız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kozan programının ardından merkez Çukurova ilçesine geçecek. Saat 16: 30'da Çukurova Belediyesinin toplu açılış töreni ve temel atma törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu Adana Lezzetleri Çarşısında yapılacak törenden sonra da Çiftçiler Birliği ziyareti ile Adana programını tamamlayacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Şimdiye kadar 6 toplu açılış ve temel atma töreni yaptık. Bunlardan 3'ünü Sayın Genel Başkanımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Şimdi 7'nci toplu açılış töreni yapıyoruz. Genel Başkanımızın bu törene katılacak olması bizi çok mutlu etti. İnşallah her yıl toplu açılış ve temel atma töreni yapma geleneğimizi sürdüreceğiz ve 10'uncu yılda 10'uncu toplu açılış yaparak bunu taçlandıracağız. Tüm Adanalıları Kozan'da Büyükşehir Belediyemizin açılış törenine ardından Çukurova'daki törene bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova, Kozan, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Adana'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:12 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
13:07 Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:06:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Adana'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement