Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor! - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yetkinreport.com'da gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.

Yetkin'in "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin iktidar olursa Suriyeli, Afgan ve diğer mültecileri göndermek istediğini oysa kendisinin mültecileri göndermeyeceğini söyledi. Ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"SURİYE'YLE BARIŞMAK İSTEMİYOR"

"Erdoğan iktidarda kalırsa kendi ifadesiyle mültecileri, doğru deyişle sığınmacıları ülkelerine göndermeyeceğini söyledi. Bizce bu üç nedenden dolayı yanlış olur.

1- Sığınmacılar toplumda yozlaşmaya –başta kültürel- yol açıyor,

2- Sığınmacıların emeği acımasızca sömürülüyor,

3- Suriye ile hiç barışmak istemediği anlaşılıyor."

"Biz barışacağız" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini "Suriye'de çözümle birlikte barışacak, sığınmacıların güven içinde hayatlarını sürdüreceği koşulları sağlayacak ve onları güven içinde evlerine dönmelerine olanak sağlayacağız." diye sürdürdü.

Cumhurbaşkanının daha önce Suriye'de barış sağlanınca mültecilerin geri dönebileceklerini, hatta Suriye içindeki kampların bu amaca da hizmet ettiğini söylediğini hatırlatan Yetkin söylem değişikliğiyle ilgili görüşünü sorduğu Kılıçdaroğlu'ndan şu yanıtı aldı:

"BUNUN ALTINDA BİR SEÇİM HESABI VAR"

"Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum. Sormak gerekiyor: Sen sığınmacılara vatandaşlık verip, onlara oy kullandırarak koltuğunu mu korumak istiyorsun? Kendi vatandaşlarından değil, Suriyelilerden, Afganlardan medet umarak koltuğunu korumaya çalışan bir anlayış Türkiye'yi yönetemez. Sığınmacılara vatandaşlık vermek istiyorsan gidelim referanduma, halka soralım. Bakalım halk istiyor mu sığınmacılara vatandaşlık verilmesini?"

"20 YILDIR İKTİDARDASIN KARDEŞİM..."

Kılıçdaroğlu seçim yasasındaki değişikliklerle ilgili ise şu görüşü savundu:

"Seçim yasasındaki değişikliklerin amacı seçimlerde adaleti sağlamak için değil, koltuğunu korumak için… Seçim yasasıyla oynayarak koltuğunu korumayı başkaları da daha önce denedi ama hiçbiri başaramadı. Bir iktidar artık yolcuysa, halk onu gönderir, yasalarla oynayarak kendisini de koltuğunu da kurtaramaz. Erdoğan'ın artık bir şeyi görmesi lazım. 20 yıldır iktidardasın kardeşim; ülkeye hizmet etmekten çok kendine, ailene, yakın çevrene, yandaşlarına hizmet ettin. Artık çekil, köşene çekil. Ülkeyi kişisel çıkar peşinde koşmayan, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar yönetsin."