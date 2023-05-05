Kılıçdaroğlu hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: ABD seyahatimle ilgili olabilir - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: ABD seyahatimle ilgili olabilir

05.05.2023 11:53

Katıldığı canlı yayında hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında çekilmiş bir kayıt olabileceğini söyledi. Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var. Gizlimiz saklımız yok, evimizin mutfağını bile açtık" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı kasetlerin bulunduğu şeklinde iddialar ortaya atıldı.

ABD GEZİSİNİ İŞARET ETTİ

Dün akşam bir canlı yayına konuk olan Kılıçdaroğlu, kaset iddiaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda ABD'ye düzenlediği seyahatle ilgili bazı görüntülerin kurgulandığı bilgisini aldıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını ifade etti.

"BUNU SAPTAYACAK PROGRAMLAR VAR"

Kılıçdaroğlu, "Bunların 1 saat içinde sahte olduğu saptayacak programlar da var, bu konuda da önlem aldık. Son 10 günde böyle bir şey yapılacağı söylendi. Ek bilgi gelmedi ama ben bunu açıkladım. Seyahatimle ilgili bir şey olduğu söylendi gelen bilgi öyleydi. Devletine saygı duyan namuslu bürokratlar var. İftirayla, karalama kampanyalarıyla, bel altı vuruşlarla yapılanların yanlış olduğunu biliyorlar." dedi.

"EVİMİN MUTFAĞINI BİLE AÇTIM"

Evinin mutfağını bile açtığını söyleyen CHP lideri, "Açıklayın kardeşim, ne bilginiz var açıklayın ne olacak, biz açık insanız. Gizlimiz saklımız yok. Evimizin mutfağını bile açtık." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (10)
  • Murat Sarıal: demekki abd seyahatiniz sorunlu. Cevap Yaz 40 24 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Yalan dolan iftira hepsi bu sinemada Cevap Yaz 33 8 Yayından Kaldır
  • Hatice Demirci: NEDEN ABD SEYEHATİNİZLE ALAKALI OLABİLİR ACABA BAŞKA HİÇ SEYAHAT ETMEDİNİZMİ ......... Cevap Yaz 131 60 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: ABD seyahatimle ilgili olabilir - Son Dakika


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