Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti

29.04.2022 12:06
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suudi Arabistan kralından "kendi ülkesinde insan parçalayan" olarak bahsetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlüğüne ülkeye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

"UTAN DİYECEĞİM AMA NAFİLE"

İsim vermeden Suudi Arabistan'a devredilen Cemal Kaşıkçı davasını ve Gezi davası kararlarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti

"Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile."

YORUMLAR (2)
  • Alper006 : Ya lütfen bir kerede sus otur lütfen yaa katil diyorsun ya hani yarın inşallah olmazsa velevki başkan seçildin o katil, bu böyle, şu şöyle sen kimlerle goruseceksin acaba çok merak ediyorum. Tiribune oynamakla yoneticide baskanda olunmaz olmazda Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti - Son Dakika
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