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Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım

15.11.2021 16:42
Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile enerjiye yapılan zamları görüşmeye gideceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gideceğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ekonomik kriz döneminde iktidarın zam politikasını eleştirdi.

" Saray, enerjiye %48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım." diyen Kılıçdaroğlu, saat 17:00'de Hisarcıklıoğlu ile görüşeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu devamında, "Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım - Son Dakika


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