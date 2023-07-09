Kılıçdaroğlu: Zamlar Ekonomik Soykırımdır - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Zamlar Ekonomik Soykırımdır

Kılıçdaroğlu: Zamlar Ekonomik Soykırımdır

09.07.2023 08:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde yaşanan zamlarla ilgili konuşarak, bu durumu 'ekonomik soykırım' olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, yapılan zamlardan sadece bir avuç insanın nemalandığını ve 85 milyon insanın bir avuç insana çalışır hale getirildiğini belirtti. Ekonomik soykırımdan çiftçi, işçi, emekli, memur gibi herkesin zarar gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, halkın yaşayarak bu durumu göreceğini söyledi.

Seçim mağlubiyeti CHP'de taşların yerinden oynamasına neden olurken, parti içindeki "değişim" seslerine kulak tıkayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde peş peşe gelen zamlarla ilgili konuştu. Yaşanan fiyat artışlarını "Ekonomik soykırım" olarak nitelendiren CHP lideri Kılçdaroğlu "85 milyon insan bir avuç insana çalışır hale getirildi" diye konuştu.

"ZAMLARDAN NEMALANAN BİR AVUÇ İNSAN VAR"

Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "Uygulanan ekonomi politikası tam bir ekonomik soykırımdır. Nedeni de şu! 85 milyon insan bir avuç insana çalışır hale getirildi. Yapılan zamlardan büyük bir kesim, 80 milyon, 85 milyon etkileniyor ama bu yapılan zamlardan nemalanan bir avuç insan var.

"KAŞIKLA VERDİĞİNİ KEPÇEYLE ALIYOR"

O nedenle bir ekonomik soykırımdır diyorum. Çiftçisi, işçisi, emeklisi, memuru… Herkes bundan zarar görüyor. Ekonomik soykırımdan bedel ödüyor bunların tamamı. Bunlara 'efendim maaşınıza zam yaptım' deniyor ama öbür taraftan ekmeğinden tutun suyuna kadar her şeyine zam yapılarak bir elden verdiğini öbür elden yani kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor.

"HALK YAŞAYARAK BUNU GÖRECEK"

Geldiğimiz nokta budur bir ekonomik soykırımla Türkiye karşı karşıyadır. Gidecekler bunlar… Götüremez bunlar, gidecekler. Bunu söyledik ama inandırıcı olmadı. Belki inandıramadık halkı ama halk yaşayarak bunu görecek."

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