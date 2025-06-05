Kim Jong-un'dan Rusya'ya Destek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede Ukrayna sorunu dahil tüm önemli uluslararası siyasi konularda Rusya'nın duruşunu ve dış politikalarını gelecekte de koşulsuz olarak destekleyeceklerini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve beraberindeki heyeti başkent Pyongyang'da ağırladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre Kim ve Şoygu, "dostane" bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirmenin yolları ve ortak temel çıkarları savunmaya yönelik konuların ele alındığı belirtilirken, Ukrayna krizi ile uluslararası ve bölgesel durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Kuzey Kore ve Rusya'nın güçlü ve kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini dinamik bir şekilde geliştirme isteğinin dile getirildiği belirtildi.

Şoygu'dan Kim'e teşekkür

Şoygu, Kursk bölgesini kurtarma operasyonlarına katılan ve Rus topraklarının önemli bir bölümünü kendi anavatanları gibi savunan Kuzey Kore askerlerinin kahramanlıkları ve özverileri için Kim'e Rusya yönetiminin teşekkürlerini iletti. Kim ise Ukrayna sorunu dahil tüm önemli uluslararası siyasi konularda Rusya'nın duruşunu ve dış politikalarını gelecekte de koşulsuz olarak destekleyeceklerini ifade etti. Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın maddelerine uyacaklarını vurgulayan Kim, Rusya'nın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunma davasında kesin bir zafer kazanacağına yönelik inancını dile getirdi. - PYONGYANG