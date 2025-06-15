Kızılay\'dan Babalar Günü Kutlaması

Kızılay Ağrı gönüllüleri, Babalar Günü dolayısıyla çeşitli işlerde çalışan babaların gününü kutlayıp hediyeler verirken, duygusal anlar yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan Kızılay gönüllüleri, pazar günü evlerinin geçimlerini sağlamak için çalışan babaları unutmadı. Tarlasında sulama yapan çiftçiler, inşaatta çalışan işçiler, hastane personeli, otobüs şoförleri ve hamallık yaparak evlerine ekmek götüren babaların yanında olan gönüllüler, bu özel günü daha da unutulmaz kıldı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, babaların zor şartlarda ve fedakarca çalışmalarının değerini vurguladı. Tatlı, "Babalar bu hayatın yükünü omuzlayan, çocukları ve eşleri mutlu olsun diye gece gündüz çalışan cefakar kahramanlardır. Bugün biz de bu kahraman babalara, emekleri ve fedakarlıkları için küçük de olsa bir sürpriz yapmak istedik. Onlara gömlek, tişört ve pantolon gibi hediyelerini takdim ettik. Tabi hatırlanmak güzel, önemsenmek daha da değerli; fakat en güzeli çocuklarına kıyafet alabilmek için kendi ihtiyaçlarını sürekli erteleyen babaların mutlu olması" diye konuştu.

Babalar Günü'nün dünyanın pek çok yerinde sevinçle kutlandığını hatırlatan Orhan Tatlı, Gazze'de ise çocuklarını enkazın arasında arayan, onları yaşatmak için kendi canlarını ortaya koyan babaların zor koşullarla mücadele ettiğine dikkat çekti. Tatlı, "Evet, bugün Babalar Günü Dünyanın pek çok yerinde çocuklar babalarına sarılırken, Gazze'de babalar evlatlarını enkazın arasında taşıyor. Bir yanda çocuklarını korumak için kendi bedenini siper eden babalar, diğer yanda sessizliğe mahkum edilen, babasız kalan binlerce çocuk var. Bu Babalar Günü'nde olmadı, ama inşallah bir sonraki Babalar Günü'nde dünyanın her yerinde babaların çocuklarıyla birlikte mutlu olabileceğine dair umudumuzu taşıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

Babalar, bu zor şartlarda hatırlanmaktan ve değer verilmesinden oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. Bu hediyelerin çocuklarına daha iyi imkanlar sunabilmelerine vesile olacağını belirten babalar, Kızılay'a ve gönüllülerine bu düşünce ve destekleri için teşekkür edip, babaların değerini bilen ve zor zamanlarda yanında olan insanlara minnettar olduklarını dile getirdiler. - AĞRI