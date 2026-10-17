KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. İslam dünyasının temsilcilerini bir araya getiren zirvede KKTC'yi temsil eden Ertuğruloğlu, mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin "gözlemci" üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Oturumu'na katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen aile fotoğrafı çekimine katılan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ev sahibi Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından heyet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğinde de yer aldı. Ertuğruloğlu, program kapsamında çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları ve heyet temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Üye ülkelerin heyet başkanlarının konuşmalarıyla devam eden İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın yarın da sürmesi bekleniyor. Bağdat temaslarında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na Dışişleri Bakanlığı bürokratları eşlik ediyor.

İİT toplantısı, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası diplomatik temaslarını sürdürmesi açısından önem taşıyor.

Açılış oturumu tamamlandı

İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerçekleştirdi. Fidan, konuşmasında küresel krizlere, İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere ve Müslüman toplumların karşı karşıya kaldığı baskı ve haksızlıklara dikkat çekti. Fidan, konuşmasının ardından Konsey Başkanlığı görevini Irak'a devretti. Açılış oturumunda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Başbakanı Ali Zeydi de İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sorunlara değindi. Gambiya Dışişleri Bakanı, İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in konuşmalarıyla açılış oturumu tamamlandı.