Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı - Son Dakika
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı

30.05.2022 09:31

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gustavo Petro'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması Gustavo Petro'nun oyunu kullanması Petro'nun açıklaması Vatandaşların tezahüratı BOGOTA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gustavo Petro'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması

Gustavo Petro'nun oyunu kullanması

Petro'nun açıklaması

Vatandaşların tezahüratı

BOGOTA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, oyuncu kullanmak üzere Bogota'daki oy merkezine geldi. Ülkede devlet başkanlığı 1. tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı

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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında Kolombiya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Kaynak: AA

Güney Amerika, Kolombiya, Sandık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı - Son Dakika
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