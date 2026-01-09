Komşuyu karıştıran YPG\'ye kritik bir çağrıda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'ye çağrıda bulunarak "Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara ilişkin konuşan Fidan, terör örgütü için "Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor" dedi.

YPG'YE KRİTİK ÇAĞRI

10 Mart mutabakatını hatırlatan Fidan, "Projenin kendisi oldukça gerçekçi bir proje kağıt üstünde baktığınızda. Gerçekçi olmayan, bu konuya girmede PKK'nın gönlünün olmaması. Şiddete başvurmadan gidilecek yol belli, bölgedeki ülkelerin istediği bir resim var, ABD'nin istediği bir resim var, bunlar örtüşüyor, sadece İsrail'inki örtüşmüyor.

Gerçekten, Kürtlerin geleceğini düşünüyorlarsa, onları bölge halklarıyla ve devletleriyle daha fazla düşman etmeyecek nitelikli, sahici, barışa dayalı çözümler içerisinde durması lazım" dedi. Fidan ayrıca "Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler" sözlerini sarf etti.