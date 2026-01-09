Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu

Komşuyu karıştıran YPG\'ye kritik bir çağrıda bulundu
09.01.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK/YPG'ye çağrıda bulunan Fidan, ''Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler'' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'ye çağrıda bulunarak "Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara ilişkin konuşan Fidan, terör örgütü için "Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor" dedi.

YPG'YE KRİTİK ÇAĞRI

10 Mart mutabakatını hatırlatan Fidan, "Projenin kendisi oldukça gerçekçi bir proje kağıt üstünde baktığınızda. Gerçekçi olmayan, bu konuya girmede PKK'nın gönlünün olmaması. Şiddete başvurmadan gidilecek yol belli, bölgedeki ülkelerin istediği bir resim var, ABD'nin istediği bir resim var, bunlar örtüşüyor, sadece İsrail'inki örtüşmüyor.

Gerçekten, Kürtlerin geleceğini düşünüyorlarsa, onları bölge halklarıyla ve devletleriyle daha fazla düşman etmeyecek nitelikli, sahici, barışa dayalı çözümler içerisinde durması lazım" dedi. Fidan ayrıca "Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu - Son Dakika

Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Ekol TV’ye soruşturma Ersan Şen’den açıklama geldi Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 23:00:28. #7.11#
SON DAKİKA: Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.