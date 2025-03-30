Konya'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Konya'da bayramlaşma programı yapıldı

KONYA - Konya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.

Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, merkez ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.