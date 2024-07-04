Konyaaltı Belediye Başkanı Yangınlar Hakkında Uyarıda Bulundu

Politika

Konyaaltı Belediyesi meclis toplantısında Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ve Antalya'nın çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara dikkat çekti. Kotan, "Lütfen biraz daha duyarlı olalım. İzmarit, cam şişe gibi yangına neden olan atıkları çevreye atmayalım ve ateş yakmayalım. Bu doğa hepimizin" dedi.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Beydağları Meclis Salonu'nda yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın başkanlığındaki meclis toplantısının gündem dışı konusu ülke genelinde meydana gelen yangınlar oldu. Bu konuda duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Kotan, yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaşamını yitirenlerin yakınlarına da sabır diledi.

"Bu doğa hepimizin"

Yangınların geçen yıla göre 5 kat arttığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yangınlarda 2 bin 548 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Bundan 3-4 gün önce Konyaaltı sınırları içerisinde Doyran Mahallesi Sakız Alağı Mevkii'nde de bir yangın felaketi yaşandığını aktaran Kotan, "Yanan ciğerlerimiz, geleceğimiz. Ülkemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu konuda lütfen daha fazla duyarlı olalım. İzmarit, cam şişe gibi yangına neden olacak atıkları çevreye atmayalım ve ateş yakmayalım. Bu doğa hepimizin" diye konuştu.

Kocagöz'ü unutmadı

Yangın gibi üzücü bir konunun ardından güzel bir haber de vermek istediğini aktaran Başkan Kotan, "Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz sonunda tahliye edildi ve özgürlüğüne kavuştu. Çok mutluyuz. Başkanımıza bir kez de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından ağustos ayı meclisinin 1 Ağustos Perşembe günü yapılmasına karar verildi. - ANTALYA