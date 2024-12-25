Kooperatifçilik Günü Kutlandı

Politika

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutladı.

Bayraktar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'deki patlama ve kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Suriye'de 60 yıldır devam eden "zulüm düzeninin" sona erdiğini anlatan Bayraktar, Türkiye'nin bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Suriye'ye desteğinin devam edeceğini aktardı.

Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutlayan Bayraktar, "Bütün kooperatiflere ortak olan, üye olan, emeğini katanların Kooperatifçilik Günü'nü tebrik ediyorum. Bir araya gelmenin, dayanışmanın en iyi örneklerini verdikleri için onları kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kooperatiflerin tarihçesi ve uygulamaları hakkında bilgi veren Bayraktar, kooperatiflerin asıl amacının piyasayı dengelemek olduğunu aktardı.

Türkiye'deki en demokratik yapılardan birinin kooperatiflerde olduğunu anlatan Bayraktar, "göreve gelen kişilerin yıllarca bu görevde kaldığına" yönelik yanlış bir algı olduğunu ifade etti.

Bayraktar, 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde Kooperatifçilik Eylem Planı olduğunu belirterek, "Hükümetimiz kooperatifçiliğin önemini kavramış ve bu yönde çalışmalar yapıyor. Dünyadaki önemini kavramış olarak pozitif bir yaklaşım sergiliyor. Hükümetimiz kadın kooperatiflerine öncelik veriyor." diye konuştu.