Korkuteli Muhtarlar Derneği İftar Programı Düzenlendi

Politika

Korkuteli ilçesi mahalle muhtarları Korkuteli Muhtarlar Derneğinin organize ettiği ve ilçeye bağlı 58 mahalle muhtarının da katıldığı iftarda bir araya geldi.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Sezgin Üçüncü, "Birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İki yıldır Korkuteli'nde birlikte çalışıyoruz. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Korkuteli Muhtarlar Derneğinin organize ettiği Programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yerel seçimde tekrar Muhtar adayı olmayan arkadaşlara sağlıklı günler diliyorum. Tekrardan aday olan ve seçilecek olan Muhtarlarıma başarılar diler, şimdiden mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutlarım" dedi. İlçe kaymakamı Sezgin Üçüncü, tüm mahalle muhtarlarına çalışmalarından dolayı plaket takdim etti

Programa Korkuteli İlçe Kaymakamı Sezgin Üçüncü ile birlikte İlçe Belediye Başkan vekili Muharrem Akten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özlem Sert, Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu ve 58 mahalle muhtarı katıldı. - ANTALYA