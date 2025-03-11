Kosova'nın NATO Üyeliği Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Kosova'nın NATO Üyeliği Çağrısı

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın NATO üyeliğinin bölgesel istikrar için kritik olduğunu vurguladı.

11.03.2025 19:13
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova'nın NATO'ya üyeliği için çağrıda bulunarak, "Kosova'nın bölgesel istikrara katkı sağlayan sorumlu bir üye olarak ittifaktaki yerini alma zamanı geldi" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova'nın başkenti Priştine'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Osmani ve Rutte, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, bölgenin istikrarının Avro-Atlantik entegrasyonla yakından bağlantılı olduğunu kaydetti. Osmani, hibrit tehditlere rağmen Kosova'nın güvenilir bir partner olmaya devam edeceğini söyledi. Bir kez daha Kosova'nın NATO'ya üyeliği yönünde çağrıda bulunan Osmani, "Kosova'nın bölgesel istikrara katkı sağlayan sorumlu bir üye olarak ittifaktaki yerini alma zamanı geldi" dedi.

Ülkesinin NATO'ya üyeliğinin sadece bir ulusal çıkar değil aynı zamanda bölge ve Avrupa'da barış için stratejik bir gereklilik olduğunu vurgulayan Kosovalı lider, "NATO ile ortaklığımızı derinleştirmek istiyoruz. Ordumuz Kosova Güvenlik Gücü'nü, dünya genelinde barış, istikrar ve güvenliğe hizmet eden ortak kuvvetlerle uyumlu, modern ve profesyonel bir güç haline getirmek istiyoruz" dedi.

"Belgrad sadece Kosova'yı değil, Avrupa'nın tamamını istikrarsızlaştırmayı hedefliyor"

Konuşmasında Sırbistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırma teşebbüslerinde bulunmakla suçlayan Osmani, "Belgrad sadece Kosova'yı değil, Avrupa'nın tamamını istikrarsızlaştırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı. NATO güçlerinin Kosova'daki varlıklarının bir güvenlik garantisi olduğunu ifade eden Osmani, "Batı Balkanlar'da istikrarsızlaştırıcı eylemler yapmayı düşünenler için en iyi mesaj, Kosova'nın büyük dostu Başkan Trump'ın dediği gibi, 'Güç yoluyla barış' olacaktır" dedi.

"On yıllardır inşa edilen barış, tehlikeye atılmamalı"

NATO Genel Sekreteri Rutte ise NATO'nun Batı Balkanlar'da barış ve güvenliğe destek verdiğini vurguladı. Rutte, "Batı Balkanlar'ın güvenli bir bölge olması, tüm Avro-Atlantik bölgesinde daha fazla güvenlik anlamına gelir. Önümüzde ne olduğuna dair daha net bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. On yıllardır inşa edilen barış, tehlikeye atılmamalı" dedi.

NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR'un güvenlikle ilgili her gelişmeye yanıt vermeye hazırlıklı olduğunu vurgulayan Rutte, Priştine ve KFOR arasındaki iş birliğinin devamını beklediklerini söyledi.

Rutte, NATO'nun Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin Avrupa Birliği öncülüğünde normalleşmesi sürecini de tam olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Kosova, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova'nın NATO Üyeliği Çağrısı - Son Dakika

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