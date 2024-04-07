Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra 2019 yılındaki yerel seçimleri kazanan ancak itiraz üzerine il seçim kurulu tarafından "seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle başkanlığı düşürülen amca oğlu Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret ederek, gözyaşlarına boğuldu.
31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kozan Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Atlı kazandı. Ancak seçimden sonra CHP ve BBP sonuca itiraz etti. İl seçim kurulunun itirazları reddetmesi üzerine, adliye binasının konferans salonunda gerçekleştirilen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şevket Kuyluk'tan alan Mustafa Atlı, memur olmadığını artık tüm Türkiye'nin duyduğunu söyledi. Atlı'nın mazbatasını 2019 yapılan seçimde başkanlığı kazanan ancak, itiraz üzerine il seçim kurulu tarafından "seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın oğlu Batın Atlı taşıdı. Mustafa Atlı da mazbatayla birlikte geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti. Atlı, ziyaret sırasında gözyaşlarına boğuldu. Atlı, seçmenlere ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Kozan'da çok şey söylendi ama çalıştık kazandık. Emanetini teslim alıp sana geldik. Senin akraban olmamı bile yazanlara şimdi amcasının oğlu Mustafa Atlı olarak diyorum ki biz her şeyden önce dosttuk. Kabrin nur olsun" dedi.
Mazbata törenine AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, Kozan Ülkü Ocakları, partililer ve çok sayıda destekçisi katıldı, davul zurnalar ile kutlama yapıldı. - ADANA
Son Dakika › Politika › Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, düşürülen başkanın mezarını ziyaret etti - Son Dakika
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için YSK önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında, ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığının tespit edilmesi ve seçimin iptal edilmesi talep edildi. CHP yetkilileri, çifte standartların çözülmesi ve Hatay halkının iradesinin korunması gerektiğini vurguladı.
MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, göreve başladı. Atlı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende aldı. Törenin ardından Atlı, hayatını kaybeden kuzeni Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve dua okudu.
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