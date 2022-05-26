Kremlin'den Batı'ya "tahıl" tepkisi - Son Dakika
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Kremlin'den Batı'ya "tahıl" tepkisi

26.05.2022 15:49
Kremlin'den Batı'ya "tahıl" tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına engel olduğuna yönelik suçlamalarını reddettiklerini vurgulayarak, "Aksine, buna yol açan eylemlerde bulunan Batılı ülkeleri suçluyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına engel olduğuna yönelik suçlamalarını reddettiklerini vurgulayarak, "Aksine, buna yol açan eylemlerde bulunan Batılı ülkeleri suçluyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazeteciler yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını engellediğine yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Peskov, "Bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Aksine, buna yol açan eylemlerde bulunan Batılı ülkeleri suçluyoruz" ifadelerini kullanarak Batılı ülkelerin uyguladıkları yaptırımlarla tahıl sevkiyatına engel olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın limanları, Rusya'nın Şubat ayında ülkeye saldırı başlatmasından bu yana kapalı durumdayken, 20 milyon ton tahılın gemilerde bekletildiği belirtiliyor. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin'den Batı'ya 'tahıl' tepkisi - Son Dakika


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