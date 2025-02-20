Kremlin'den Starmer'a Tepki - Son Dakika
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Politika

Kremlin'den Starmer'a Tepki

Kremlin\'den Starmer\'a Tepki

Kremlin, İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ukrayna'ya asker göndermesi planını kabul edilemez buldu.

20.02.2025 14:50
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "Birliklerimizi Ukrayna'ya göndermeye hazırız" açıklamalarına yanıt vererek, planın Rusya için kabul edilemez olduğunu ve Starmer'ın açıklamalarını endişeyle takip ettiklerini belirtti.

ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler olumlu anlamda ilerlerken, Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı açıklamalarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Keri Starmer'ın Fransa'nın başkenti Paris'te Pazartesi günü "Rusya-Ukrayna Savaşı" gündemiyle gerçekleştirilen zirve öncesinde yaptığı "Birliklerimizi Ukrayna'ya göndermeye hazırız" açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, İngiltere'nin muhtemel bir barışı koruma misyonu kapsamında Ukrayna'ya asker gönderme planının Rusya için kabul edilemez olduğunu belirterek, Starmer'ın açıklamalarını endişeyle takip ettiklerini belirtti. Starmer'ın önerisinin kabul edilemez olduğunu belirten Peskov, "Bu bizim için endişeye neden oluyor çünkü NATO ülkelerinden Ukrayna'ya askeri birliklerin gönderilmesinden bahsediyoruz. Bu durum güvenliğimiz açısından tamamen farklı bir anlam kazanıyor. Bunu çok yakından takip ediyoruz" dedi.

"Riyad görüşmeleri ilişkilerin düzelmesi yolunda katkı sağladı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yaptığı "elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak" şeklindeki uyarıya değinen Peskov, "Trump yönetimi barışın bir an önce tesis edilmesi ve bunun müzakereler yoluyla yapılması gerektiğinden bahsediyor. Bu pozisyonun bizim için önceki yönetimden daha olumlu olduğunu ve burada ABD yönetimiyle kesinlikle aynı fikirde olduğumuzu da daha önce belirtmiştik" diye konuştu.

Trump'tan önceki ABD yönetiminin yalnızca savaştan bahsettiğini savunarak Biden yönetimine yüklenen Peskov, Riyad'da Salı günü yapılan görüşmelerin ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzelmesi yolunda katkı sağladığını söyledi. Peskov, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşla ilgili tüm konularda Washington ile diyaloğu sürdürmeyi kabul ettiğini vurguladı. Peskov, Moskova ve Washington'un ilişkileri her düzeyde yeniden tesis etmek üzere çalışmalara başlama konusunda vardıkları mutabakatın bir parçası olarak iki ülke arasında muhtemel yeni bir esir değişiminin gündemde olduğunu da sözlerine ekledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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