Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz! - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!

02.03.2022 14:11

Ukrayna ile Rusya arasındaki 2. müzakerenin yapılıp yapılmayacağı bütün dünyanın merak konusu. Ajanslar toplantının ertelendiğine ilişkin haberler geçerken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek. Heyetimiz bu akşam görüşmeleri sürdürmeye hazır" diye açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus'taki müzakerelerin ertelenmesi kararı üzerine yaptığı açıklamada, "Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek" dedi.

2. TOPLANTI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında Belarus'ta 28 Şubat'ta düzenlenen ve 6 saat süren ilk toplantıdan sonuç çıkmayınca bugün gerçekleştirilmesi planlanan 2'inci toplantı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak her iki tarafın da aldığı erteleme kararının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere görüşmeleri için bekleyeceklerini açıkladı.

Kremlin: Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri beklemeye devam edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

"HEYETİMİZ BU AKŞAM GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Peskov, "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek. Heyetimiz bu akşam görüşmeleri sürdürmeye hazır" dedi.

"RUS EKONOMİSİ AYAKTA KALACAK"

Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin aldığı yaptırım kararlarına karşılık vereceklerini söyleyen Peskov, "Moskova farklı şekillerde cevaplar hazırladı. En yüksekten en hafife" ifadelerini kullandı. Rus ekonomisine karşı saldırılar yapıldığını söyleyen Peskov, "Rusya ekonomisi ayakta kalacak" dedi.

YORUMLAR
500
Ukrayna - Rusya müzakereleri sonrası konuşan Peskov: 'Değerlendirme yapmak için henüz çok erken' Ukrayna - Rusya müzakereleri sonrası konuşan Peskov: 'Değerlendirme yapmak için henüz çok erken'

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz! - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement