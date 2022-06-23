Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya hiçbir tahılı çalmadı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'nın tahılını çalmadığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Ukrayna tahılının limanlardan dünya pazarına çıkarılamamasıyla başlayan tahıl krizi sürüyor. Küresel gıda krizinin çözümü için Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden çıkarılmasına yönelik Rusya ve Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ukrayna yönetimi Rusya'nın Ukrayna'nın tahılını çaldığını iddia ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu iddiaların Türkiye tarafından soruşturulduğunu söyledi. Kiev yönetiminin iddialarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın böyle bir şey yapmadığını söyledi. Peskov, "Bu konuyu Dışişleri Bakanlığı'na sorun. Rusya hiçbir tahılı çalmadı" dedi.

Çavuşoğlu'nun tahıl açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, bugün İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'nın tahıllarını diğer ülkelere sattığı ve bu ülkelerin arasında Türkiye'nin de olduğu iddialarına ilişkin gelen soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Ukrayna tarafından da bu iddialarla ilgili ara ara bilgiler geliyor. Biz her iddiayı ciddiye alıyoruz, ciddi bir şekilde araştırıyoruz. Sonucunu da özellikle Ukrayna tarafına bildiriyoruz. Aslında gayet basit ve bu süreci takip etmek de kolay. 5-6 dolarlık bir programla hangi geminin nereden geldiği, ne taşıdığı, bunlar takip ediliyor. Bırakın yetkilileri herhangi bir vatandaş da elindeki telefona veya bilgisayarına yüklediği programla uçakların ve gemilerin seyri seferini kolay bir şekilde takip edebilir. Biz bu iddialar neticesinde her iddiayı ciddiye alarak incelemelerde bulunduk. Gemilerin yaptığımız incelemelerde menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu gördük. Ukrayna'nın tahılının veya herhangi bir ürünün Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz." - MOSKOVA