Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, silahlı saldırıda yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti
Kemal Çebi: "Siyasi veya adli, her ikisi de üzücü"
İSTANBUL - Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Ailesine geçmiş olsun dileyerek yaralının durumu hakkında bilgi alan Çebi saldırıya ilişkin olarak ise, "Siyasi veya adli, her ikisi de üzücü" dedi.
Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda Ebru Güneş isimli bir kadın vurularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Güneş'i ise Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ziyaret etti. Aile, yakınları ve doktorlar ile görüşen Çebi, Güneş'in durumunun iyiye gittiği, ancak henüz net bir şey söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Hastamızı ziyaret ettik. Başarılı ama ağır bir ameliyat geçirdi. Merminin beynine hafif de olsa bir hasar verdiğini öğrendik. Umarım bir an önce kurtulur. Annesi, babası, eşi ve yakınları ile görüştüm, Sağlık Bakanlığının göndermiş olduğu doktor ile görüştüm. Aldığım bilgilerde ise durumunun iyiye doğru gittiği yönündeydi. 3 gün boyunca uyutulacağı, sürecin sonunda sağlıklı bir bilgi verilebileceği söylendi" diye konuştu.
Saldırı hakkında da konuşan Çebi, "Bizim görgü tanıkları ve dernek başkanından aldığımız bilgiye göre; derneğe herhangi bir saldırı söz konusu değil. Derneğe yaklaşık 50-60 metre mesafede, bu kızımız durağa giderken ateş edilmiş. Sebebini aile de, diğerleri de bilmiyor şu anda. Saldırganların gerçek amaçları yakalandıklarında belli olacak. Aziz Yeniay'ın o anda dernekte olması olayı siyasi tarafa çekiyor ama 50-60 metre uzakta ve herhangi bir isabet izi bulunmamakta. Dernek başkanı da 'Biz içeride sohbet ediyorduk, silah sesine dışarı çıktık, o sırada araba kaçıyordu' dedi. Henüz kesin bir sonuç yok. Siyasi veya adli, her ikisi de üzücü" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Politika › Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, silahlı saldırıda yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?