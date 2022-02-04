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Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti - Son Dakika

Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti

04.02.2022 10:23
Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti

Antalya Kumluca Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gerginlik yaşandı.

Antalya Kumluca Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gerginlik yaşandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü esnada Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Karaöz ile ilgili sadece Karaöz halkını seven üyelerin 'evet' sevmeyen üyelerin ise 'hayır' kullanacağını söylemesi üzerine MHP Grubundan tepki yağdı. MHP Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Durukan, baskı altında olduklarını belirterek grubu ile meclisi terk etti.

Kumluca Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 10 ayrı gündem maddesinin görüşülmesiyle gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken Antalya Büyükşehir Belediyesinin 8 Aralık 2021 tarihli ve 784 sayılı ret kararına istinaden Karaöz Mahallesi 1/ 1000 ölçekli imar planının yeniden değerlendirilip karara bağlanması görüşüldü. Bu madde görüşülürken açıklama yapan Başkan Mustafa Köleoğlu, " Sayın meclis üyelerimiz, bu konu benim yaşımda, yarım asırlık bir sorundur. Bu gün bu sorunu çözerek tarihi bir sorumluluğu yerine getireceğiz. Bugün burada Karaöz'ü ve Karaöz halkını sevenler evet oyu kullanacak. Sevmeyenler hayır oyu kullanacak" demesi üzerine söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Durukan, Köleoğlu'nun 'hayır kullanacaklar' lafı üzerine grubu ile meclisi terk edeceğini açıkladı.

"Sevmeyenler hayır kullanacak"

Gündem dışı konuşmaların ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 5. Maddesinde ise Antalya Büyükşehir Belediyesinin 8 Aralık 2021 tarihli ve 784 sayılı ret kararına istinaden Karaöz Mahallesi 1/ 1000 ölçekli imar planının yeniden değerlendirilip karara bağlanması görüşüldü. Bu madde görüşülürken açıklama yapan Başkan Mustafa Köleoğlu, "Sayın meclis üyelerimiz, bu konu benim yaşımda, yarım asırlık bir sorundur. Bu gün bu sorunu çözerek tarihi bir sorumluluğu yerine getireceğiz. Bugün burada Karaöz'ü ve Karaöz halkını sevenler evet oyu kullanacak. Sevmeyenler hayır oyu kullanacak" dedi.

"İşi duygusala bağlamayın"

Başkan Köleoğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Halil Karataş, "Başkanım herkes bizim Karaöz'ü sevip sevmediğimizi bilir. O konuda bir tereddüdümüz yok. Bu ciddi ve teknik bir konudur. İşi duygusala bağlamayın" diye konuştu.

"Grubumla meclisi terk ediyorum"

Bu esnada söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Durukan ise; "Bu ciddi bir sorun. Burada evet hayır oyunu oynamıyoruz. Burada bir baskı oluyor. Ben belediye meclis üyesiyim. Evet derim. Hayır derim. Çekimser kalırım. Komisyona havale edilsin derim. Ben burada komisyona havale edilsin dedim mi? Arkadaşlar gruplarını serbest bıraktı mı? Başka daha ne yapalım. Onun için ben grubumla birlikte meclisi terk ediyorum. Alacağınız kararlar hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti
Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti
Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti
Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti
Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kumluca Belediyesi, Mehmet Durukan, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kumluca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'liler meclisi terk etti - Son Dakika


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