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Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi - Son Dakika

Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi

12.02.2022 16:41
Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimli olağan kongresinde, mevcut başkan Selçuk Çınar, güven tazeledi.

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimli olağan kongresinde, mevcut başkan Selçuk Çınar, güven tazeledi.

Kumluca Belediye Düğün Salonunda yapılan ve tek listeyle gidilen seçimde Selçuk Çınar,yeniden seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, konuşmalarla devam etti. Divan Başkanlığını Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere yaptı.

Kumluca esnafını Selçuk Çınar'a verdiği güvenoyu nedeniyle tebrik eden Adlıhan Dere, "63. kongremizi yapıyoruz. Bugün Kumluca'dayız. Genel kurulumuzu jet hızıyla yapıyoruz. Tüm maddeler oy birliği ile alınıyor ve kimse itiraz etmiyor. Demek ki Selçuk başkanımız o güveni Kumluca esnafına vermiş. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Güven tazeleyen Selçuk Çınar, " Değerli esnaflarımızın desteğiyle ilk günkü heyecanla görevimize devam ettirmek istiyoruz. Verdiğiniz bu görev sorumluluğunu ne denli büyük ne denli önemli olduğunu farkındayım. Sizlerin verdiği destekle esnafına sahip çıkan, esnaflarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları üst kuruluşlara her yapılan toplantıda dile getirip, sizlerin haklarını sonuna kadar savunan çözüm arayan, esnaf için çalışan, mücadelen eden bir oda anlayışıyla hizmetlerimizi artırarak istikrarlı bir biçimde yolumuza devam etmek istiyoruz " diye konuştu.

Selçuk Çınar'ın yönetim kurulu, Kadir Torun, Ali Kalender, Mehmet Akif Can, Osman Durakoğlu, Ömer Kurşunlu, Cemil Ceylan, Asuman Aslancan, Tolga Ölçer, Ümit Arıkan, Ahmet Toksöz, Güngör Gündüz, Emrah Özdemir, Ülkü Ağdacı'dan oluştu. - ANTALYA

Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi
Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi
Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi
Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi

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Kumluca, Selçuk, Esnaf, Çınar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kumluca Esnaf ve Sanatkar Odası'nda, mevcut başkan Çınar güven tazeledi - Son Dakika


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