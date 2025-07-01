Kurtulmuş Al-Gannas ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile görüştü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Al-Gannas ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.