TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan'da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş Astana Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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