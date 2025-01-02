Kurtulmuş'tan Regaip Kandili Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili'ni kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar aralandığı Regaip Gecesi'nin hem üç ayların müjdecisi hem de gönülleri iyilik, adalet ve kardeşlik duygularıyla donatmak için eşsiz bir fırsat olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yaşadığı sıkıntıların bitmesi, eşitliğin hakim olduğu küresel bir düzenin inşası için hep birlikte dua ediyoruz. Zulüm ve işgallere karşı mücadele eden kardeşlerimizin yanında durmayı, hak ve hukuk temelinde dayanışmayı sürdüreceğiz. Bu manevi iklimin, milletimizin birliğini, dirliğini ve huzurunu güçlendirirken, daha adil ve müreffeh bir Türkiye için gayretlerimizi perçinleyeceği inancındayım. İslam aleminin ve tüm dünyanın barış ve esenlik içinde olması temennisiyle Regaip Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun."