Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi - Son Dakika
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Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi

26.05.2022 00:58
Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze ateşlediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze ateşlediği bildirildi. Füzeler, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşerken, Pyongyang'ın son füze denemesi ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyaretinin ertesinde " Washington'a gözdağı" olarak yorumlandı.

Silah programı nedeniyle uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve ülkede patlak veren şüpheli Covid-19 vakaları nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'den yeni füze denemesi geldi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın sabah saatlerinde 2'si balistik olmak üzere 3 yeni füze ateşlediği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ilk füzenin yaklaşık 550 kilometre maksimum irtifa ile yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu, 50 kilometre yüksekliğe ulaşan ikinci füzenin ise yaklaşık 750 kilometre yol kat ettikten sonra Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara düştüğünü söyledi. Üçüncü füzeye dair detaylı analizin devam ettiğini belirten Kishi, "Kuzey Kore, bu yılın başından bu yana, seyir füzeleri de dahil olmak üzere 16 kez farklı tipte füze ateşledi. Kishi, "Kuzey Kore'nin eylemleri bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Japonya'dan Kuzey Kore'ye diplomatik yollardan protesto

Japonya'nın Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiği aktarılırken, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ve bölgedeki gemi ile uçakların seyir güvenliğine dair bir sorun tespit edilmediği öğrenildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida da yerel saatle 07.00 sularında geldiği Başbakanlık ofisinde yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore tarafından balistik füze olduğu değerlendirilen yeni füzeler fırlatıldığı bilgisini aldım. Şu anda detayları netleştirmeye çalışıyoruz. Halka doğru bilgi sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Güney Kore de 3 füze tespit etti

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin 3 füze fırlattığını açıklarken, ilk füzenin yerel saatle 06.00 sularında, diğer füzelerin ise 06.37 ve 06.42'de Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden ateşlediği bilgisini paylaştı. Son silah testi, Kuzey Kore'nin bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği 16. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Denemenin ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan Asya ziyaretinin ve dün Tokyo'da ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 4'lü Quad zirvesinin hemen ardından gelmesi ise Pyongyang'dan "Washington'a ve müttefiklerine gözdağı" olarak yorumlandı.

Öte yandan ABD askeri istihbaratı ve Japonya Savunma Bakanlığı tarafından bu ay başında yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin, Biden'ın Asya ziyareti sırasında yeni bir nükleer deneme ya da füze testi gerçekleştirebileceği uyarısında bulunulmuştu. Kuzey Kore son füze denemesini geçtiğimiz 12 Mayıs'ta yapmıştı. - PYONGYANG

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Kuzey Kore, Biden'ın Asya gezisi biter bitmez füze denemesi yaptı Kuzey Kore, Biden'ın Asya gezisi biter bitmez füze denemesi yaptı Kuzey Kore biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptı Kuzey Kore biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi - Son Dakika


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