Kuzey Kore'den Bombalama Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'den Bombalama Uyarısı

Kuzey Kore, Güney Kore'nin bomba kazasının nükleer savaş riski taşıdığını bildirdi.

12.03.2025 04:33
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Kuzey Kore, Güney Kore savaş uçaklarının yanlışlıkla yerleşim bölgesini bombalamasına ilk tepkiyi vererek, "Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok" açıklamasında bulundu. Nükleer savaş uyarısı yapılan açıklamada, "Bu olay, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarının iddia edildiği gibi Kore ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen eylemler değil, dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler olduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore ordusuna ait 2 KF-16 savaş uçağının yanlışlıkla bir yerleşim bölgesini bombalaması ile sonuçlanan kazaya Kuzey Kore'den ilk tepki geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamada, kazanın ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak bir askeri tatbikat sırasında yaşandığı hatırlatılarak, "Kukla devlete ait 2 savaş uçağı, ABD ile ortak olarak yapılan geniş çaplı bir gerçek atış tatbikatı sırasında sivil bir köyü hedef alarak eşi benzeri görülmemiş bir eş zamanlı bombalama gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. Kazanın ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği ortak tatbikatların ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtladığı vurgulanan açıklamada, "Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok" denildi.

"Tesadüfi bir kıvılcım çatışmaya neden olabilir"

ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahların bulunduğu bir ateşkes bölgesinde ortak tatbikatlar yapmasının savaş riskini artırdığı savunulan açıklamada, "Tesadüfi bir kıvılcımın Kore Yarımadası'nı, bölgeyi ve dünyayı yeni bir silahlı çatışmaya sürükleyebileceği düşüncesi hiçbir şekilde mantıksız değildir" uyarısında bulunuldu. Yaşanan kazanın olası bir nükleer savaş riskinin varlığını ortaya koyduğu iddia edilen açıklamada, "Bu olay, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarının iddia edildiği gibi Kore ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen eylemler değil, dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler olduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

"Acımasızca harekete geçeceğiz"

ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri tatbikatları sürdükçe Kuzey Kore ve bölgenin barış ve güvenliğine yönelik tehdidin hiçbir zaman ortadan kalkmayacağı savunulan açıklamada, "Düşmanın askeri manevralarını yakından izliyoruz. Beklenmedik bir gelişmeye karşı uyarıda bulunmadan acımasızca harekete geçeceğiz. O zaman bahanelere yer kalmayacak" uyarısında bulunuldu. ABD ve Güney Kore'ye askeri tatbikatlarını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, "ABD ve Güney Kore, ortak askeri tatbikatlarının son derece tehlikeli işaretlerini ciddiye almalı ve Kore Yarımadası'ndaki kötüleşen durumun nedeni olan nükleer savaş gösterisini derhal durdurmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Savaş uçakları yerleşim bölgesini bombalamıştı

Güney Kore ordusuna ait 2 adet KF-16 savaş uçağı ABD ile yapılan ortak bir tatbikat sırasında Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakmıştı. Kaza sonucu en az 29 kişi yaralanırken, birçok bina hasar görmüştü. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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