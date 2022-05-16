Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde 6 Türk milletvekili parlamentoya girdi - Son Dakika
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Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde 6 Türk milletvekili parlamentoya girdi

16.05.2022 14:43
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde 6 Türk milletvekili parlamentoya girdi

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35'ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) olurken, 6 Türk milletvekili de parlamentoya girmeyi başardı.

Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35'ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) olurken, 6 Türk milletvekili de parlamentoya girmeyi başardı.

Almanya'nın 18 milyon nüfusuyla en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde dün yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35'ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) oldu. 181 milletvekilinin görev yaptığı eyalet parlamentosunda, 29 partinin beşi yüzde 5'lik barajı aşarak meclise girdi. Yeşiller listesinden aday olan Türkiye kökenli Berivan Aymaz, Gönül Eğlence, İlayda Bostancıeri, Dilek Engin ve Meral Thoms milletvekili seçilirken, Sosyal Demokrat Parti (SPD)'den de Volkan Baran, Serdar Yüksel ve İbrahim Yetim yeniden milletvekili oldu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde 6 Türk milletvekili parlamentoya girdi - Son Dakika


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