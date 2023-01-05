6'lı masanın 10 saat süren toplantısı bitti! Herkes adayın kim olacağını merak ediyor - Son Dakika
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6'lı masanın 10 saat süren toplantısı bitti! Herkes adayın kim olacağını merak ediyor

05.01.2023 22:00

6'lı masa onuncu toplantısını bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantının en önemli gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olurken, yaklaşık 10 saat süren toplantıdan sonra gözler altı liderin yapacağı açıklamada.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. 12.00'de başlayan toplantı yaklaşık on saat sürdü. Toplantının ev sahibi olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı genel merkez binası önünde tek tek karşıladı.

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLAYACAK MI?

6'lı masanın 2023 seçimlerine hangi cumhurbaşkanı adayıyla gideceği, ortak aday çıkıp çıkmayacağı toplantının en önemli gündem maddesi oldu. 6 muhalefet partisi liderinin ortak açıklama yapması bekleniyor.

SON TOPLANTI DEMOKRAT PARTİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

6'lı masanın onuncu zirvesinden de fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı. Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

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SON DAKİKA: 6'lı masanın 10 saat süren toplantısı bitti! Herkes adayın kim olacağını merak ediyor - Son Dakika
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