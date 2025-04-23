Londra Zirvesi Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Londra Zirvesi Ertelendi

Ukrayna-Rusya ateşkesinin ele alınacağı Londra zirvesi, katılımlardaki değişiklikle ertelendi.

23.04.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılması planlanan zirve, toplantıya saatler kala ani kararla ertelendi. Ukrayna ile Rusya arasındaki muhtemel ateşkesin ele alınacağı toplantının seviyesi de düşürüldü.

Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD Dışişleri Bakanlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da "Rusya-Ukrayna arasında ateşkesi" ele alacağı toplantı ertelendi.

İngiliz basını, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gece toplantıya katılmama kararı almasının ardından Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının da seyahat planlarını değiştirdiğini aktardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından toplantıya saatler kala yapılan açıklamada, toplantının ertelendiği ve daha düşük seviyede yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Resmi düzeydeki görüşmeler devam edecek, ancak medyaya kapalı olacak" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın ateşkes planını reddedeceği iddiası

Londra'daki zirvenin ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun planını son anda değiştirmesiyle birlikte daha düşük seviyeli bir toplantıya dönüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kısa zaman içinde ilerleme sağlanmaması halinde ABD'nin çekilebileceği uyarısından birkaç gün sonra geldi. ABD basını ise Washington'ın Londra'daki toplantıya daha düşük seviyede katılma kararının, Ukrayna'nın ABD ile Rusya arasındaki ateşkes uzlaşısını reddetmeye hazırlandığına ilişkin kulis bilgilerinin ardından geldiğine dikkat çekti. İngiliz diplomatlar, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Londra'daki görüşmelerden çekilmelerinin nedenine yönelik bilgilerinin olmadığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise karara "lojistik sebepleri" gerekçe gösterdi.

Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını amaçlayan görüşmeye ABD'den Rubio ve Witkoff'un yerine Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılacağı belirtildi.

Üst düzey Ukrayna heyeti Londra'da

Ukraynalı yetkililer ise ABD ve Avrupa'dan gelen kararlara rağmen Londra programını değiştirmedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Londra'ya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve tüm Avrupa için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla ortaklarımızla yapacağımız toplantılar için

Andriy Yermak ve Rüstem Umerov ile birlikte Londra'ya geldik. Londra'daki ilk toplantımızı İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile yapacağız. Liderliği ve desteği için İngiltere'ye minnettarız. Ukrayna'yı güçlendirmenin ve uzun vadeli barış ve güvenliği garanti altına almanın yollarını tartışacağız" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Almanya, Ukrayna, Fransa, londra, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Londra Zirvesi Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
Rahatsızlık geçirdi Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti Rahatsızlık geçirdi! Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti
Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı

16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:30 İstanbul’da okullar iki gün tatil edildi. İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi.
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
23:24 Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
23:21 Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
23:04 TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
23:01 Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
22:57 Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:34 DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
22:04 Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 17:50:34. #7.12#
SON DAKİKA: Londra Zirvesi Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.