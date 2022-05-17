Lübnan'da Hizbullah ve müttefikleri parlamentoda çoğunluğu kaybetti - Son Dakika
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Lübnan'da Hizbullah ve müttefikleri parlamentoda çoğunluğu kaybetti

17.05.2022 13:43
Lübnan'da Hizbullah ve müttefikleri parlamentoda çoğunluğu kaybetti

Lübnan'da pazar günü yapılan genel seçimlerde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğu kaybetti.

Lübnan'da pazar günü yapılan genel seçimlerde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğu kaybetti.

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre İran destekli Hizbullah ve müttefikleri, parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. 2018 seçimlerinde Meclisteki 128 sandalyenin 71'ini kazanan Hizbullah liderliğindeki koalisyon, son seçimde 61 sandalyeye ulaşabildi. Böylece Hizbullah ve müttefikleri, Mecliste çoğunluğu korumak için gereken 65 sandalyeye ulaşamadı. Hizbullah'ın müttefiki Hıristiyan Özgür Yurtsever Hareketi, ABD ve Suudi Arabistan destekli rakibi Samir Geagea liderliğindeki Lübnan Kuvvetleri Partisinin (LF) 19 sandalyesine kıyasla 17 sandalye kazanarak parlamentodaki en büyük Hıristiyan partisi konumunu kaybetti. Aley'deki Dürzi lider Talal Arslan ve Trablus'taki Sünni lider Faysal Karame gibi diğer önemli Hizbullah müttefikleri de koltuklarını kaybeden diğer isimler oldu. Ayrıca ülkenin güneyindeki Hizbullah destekli iki aday da seçimi kaybedenler arasında girdi. Hizbullah ve Şii müttefiki, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Emel Hareketi ise 27 sandalyeyi elinde tuttu.

Beyrut limanında 2020 yılında meydana gelen patlamadan bu yana yapılan ilk seçimde 2019 protesto hareketinden olanlar da dahil olmak üzere 16 reform yanlısı bağımsız aday ise Meclise girmeyi başardı. Seçime katılım oranı ise yüzde 41'de kaldı.

Yeni parlamento, Ekim ayında görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'un yerine geçecek ismi oylayacak.

Siyasi ve ekonomik kriz daha da çıkmaza girebilir

Açıklanan sonuçlar yeni bir hükümet kurulması ve mali toparlanma için gerekli olan reformların yürürlüğe koyulması konusunda birlikte çalışmakta zorlanması beklenen Hizbullah yanlısı ve Hizbullah karşıtı milletvekilleri arasında keskin bir şekilde kutuplaşmış bir parlamento yapısına işaret ediyor. Siyasi analistler birbirine karşıt Hizbullah ve Lübnan Güçleri ile ülkenin daha da çıkmaza girebileceğini ifade ediyor.

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Lübnan'da Hizbullah ve müttefikleri parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Lübnan'da Hizbullah ve müttefikleri parlamentoda çoğunluğu kaybetti

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Lübnan seçimlerinde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğunu kaybetti Lübnan seçimlerinde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğunu kaybetti İsrail: Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdük İsrail: Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdük
Kaynak: İHA

Hizbullah, Hristiyan, Lübnan, Pazar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan'da Hizbullah ve müttefikleri parlamentoda çoğunluğu kaybetti - Son Dakika


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