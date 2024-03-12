Macaristan Dışişleri Bakanı, ABD Büyükelçisini çağırdı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ABD Başkanı Joe Biden'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğuna dair açıklamalarının ardından ABD'nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğunu dair açıklamalarının ardından ABD-Macaristan ilişkilerinde tansiyon yükseldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada, Biden'ın açıklamalarını protesto etmek amacıyla ABD'nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktardı.
Biden'ın açıklamasını yalan ve çok ciddi bir hakaret olarak nitelendiren Szijjarto, "Başkan ve Demokrat yönetimin bu düşünce tarzı ikili ilişkilerimiz üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi.
Orban, Trump ile bir araya gelmişti
Orban geçtiğimiz hafta Florida'da ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve Trump'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek tek başkan adayı olarak nitelendirmişti. Görüşmenin ardından Biden, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamada, Orban'ın "demokrasinin işe yaramadığını düşündüğünü ve diktatörlük arayışında olduğunu açıkça ifade ettiğini" söylemişti. - BUDAPEŞTE
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