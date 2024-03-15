Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel\'i işgal edeceğiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1848 Macar Devriminin yıldönümünü kutlamak üzere Macaristan Ulusal Müzesi'nin bahçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Orban, Avrupa Birliği ve Macaristan arasındaki derin ayrılıklara değinerek Brüksel'i sert dille eleştirdi.
Savaş değil barış istediklerini söyleyen Orban, "Macaristan ancak barıştan istifade edebilir, savaş istemiyoruz." dedi. Macar lider, ülkesinin özgürlük ve egemenliğini koruyabilmesi için Brüksel'i siyasi olarak işgal etmesi gerektiğini vurguladı.
Yaklaşık 1000 kişilik kalabalığa seslenen Orban, bugünkü Batı dünyasında milyonlarca insanın hiçlikten gelip hiçliğe gittiğini vurgulayarak, "Savaşlar başlatıyor, dünyaları yok ediyor, ülkelerin sınırlarını yeniden çiziyor ve çekirgeler gibi her şeyin üzerine üşüşüyorlar. Biz Macarlar farklı yaşıyoruz ve farklı yaşamak istiyoruz." dedi. Avrupa Birliği'ndeki seçimlerin Macaristan'ın menfaatleri için başkaldırma fırsatı olacağını ifade eden Orban, "Brüksel, Macaristan'a gözlerini diken ilk imparatorluk değil. Bugün Avrupa halkları, Brüksel'in kendi özgürlüklerini ellerinden almasından endişe ediyor." ifadelerini kullandı.
1848 Macar Devrimi döneminde Avrupa'nın kaos içerisinde olduğunu ve o dönemde Macarların 12 maddelik reform talebiyle Buda'dan Peşte'ye yürüdüklerini hatırlatan Orban, "Eğer Macaristan'ın özgürlüğü ve egemenliğini korumak istiyorsak, Brüksel'i işgal etmekten başka şansımız yok. Brüksel'e yürüyecek ve Avrupa'ya değişimi kendimiz getireceğiz" dedi.
ABD'de eski Başkan Donald Trump'a olan desteğin ABD'li seçmenlerin isyanını yansıttığını ve bu yıl ABD'de Avrupa ve ABD'deki muhafazakarların yararına olacak bir siyasi değişim yaşanmasının öngörüldüğünü ifade eden Orban, "Bu yıl bir dönüm noktası olacak. Senenin başında yalnızdık fakat sene sonuna kadar çoğunluğa ulaşmış olacağız." açıklamasını yaptı. Sol eğilimli Macar siyasetçileri Brüksel ile işbirliği yapmakla suçlayan Orban, "Hesaplarının tutmadığını hep birlikte göreceğiz. Onları bekleyen son, hainlerin sonu olacaktır." dedi.
Son Dakika › Politika › Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'i işgal edeceğiz - Son Dakika
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