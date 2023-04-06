Macron'dan Çin Devlet Başkanı Xi'ye: "Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Macron'dan Çin Devlet Başkanı Xi'ye: "Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum"

06.04.2023 14:05
Macron'dan Çin Devlet Başkanı Xi'ye: "Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'de görüştüğü Çinli mevkidaşı Xi Jinping'e, "Rusya'nın aklını başına alması ve herkesin müzakere masasına oturtulması konusunda size güvenebileceğimi biliyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'de görüştüğü Çinli mevkidaşı Xi Jinping'e, "Rusya'nın aklını başına alması ve herkesin müzakere masasına oturtulması konusunda size güvenebileceğimi biliyorum" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Çin lideri Xi, Macron'u Pekin'in merkezindeki Büyük Halk Salonu'nun dışında resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törenin ardından resmi görüşmeye geçildi. Macron, mevkidaşı Xi'yi Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdı. Macron, "Ukrayna'daki Rus saldırganlığı uluslararası istikrara darbe indirdi. Rusya'nın aklını başına alması ve herkesin müzakere masasına oturtulması konusunda size güvenebileceğimi biliyorum" diye konuştu. Xi'den nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmalara uyması konusunda Rusya'ya baskı yapmasını isteyen Macron, "Kalıcı bir barışa ulaşmalıyız. Bunun Fransa ve Avrupa için olduğu kadar Çin için de önemli bir konu olduğuna inanıyorum" dedi.

Xi: "Farklılıkları aşma yeteneğine sahibiz"

Çin Devlet Başkanı Xi ise uluslararası arenadaki olumsuz havaya rağmen Çin ve Fransa'nın ikili ilişkilerde olumlu ve sağlam yönde büyüme ivmesini sürdürmek için birlikte çalıştıklarını ifade etti. Xi, iki ülkenin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve Afrika'nın kalkınması gibi konularda da yakın koordinasyon yürüttüğünü aktardı. "Dünya bugün derin bir tarihsel dönüşümden geçiyor" diyen Xi, Çin ve Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve bağımsızlık geleneğine sahip önemli ülkeler olduğunu vurguladı. Xi, "Çin ve Fransa, çok kutuplu bir dünyanın ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasinin kararlı savunucularıdır. İki ülke, farklılıkların ve engellerin üstesinden gelme, istikrarlı, karşılıklı yarar sağlayan, girişimci, dinamik ve kapsamlı bir stratejik ortaklığı sürdürme, küresel barış, istikrar ve refah için gerçek anlamda çok taraflılığı uygulama becerisine ve sorumluluğuna sahiptir" ifadelerini kullandı. Xi ayrıca Macron'un Pekin ziyaretinin ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını, Çin-Avrupa ilişkilerinin canlanacağını vurguladı.

Çin Başbakanı Li ile de görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Xi ile görüşmesinden önce Çin Başbakan Li Qiang ile de bir araya geldi. Macron görüşmede, Fransa'nın Ukrayna'nın yanı sıra tüm çatışmalarla başa çıkma konusunda "ortak bir yol inşa etmek" istediğini ifade etti. Li ise Macron ile Xi arasında muhtemelen "geniş bir fikir birliği" olacağını dile getirdi.

Savaşın durdurulması için çabalarını sürdüren Macron, Fransa ile Çin arasındaki ticari bağları güçlendirmenin de yollarını arıyor. Macron'un davetiyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Çin ziyaretinde kendisine eşlik ediyor. - PEKİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Macron'dan Çin Devlet Başkanı Xi'ye: 'Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum' Macron'dan Çin Devlet Başkanı Xi'ye: 'Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum' Macron: Çin ile Ekonomi, Ticaret ve Kültürde İşbirliğini Güçlendirmek İstiyoruz Macron: Çin ile Ekonomi, Ticaret ve Kültürde İşbirliğini Güçlendirmek İstiyoruz

Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Pekin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron'dan Çin Devlet Başkanı Xi'ye: 'Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum' - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi
13:48 Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
13:47 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844
13:46 CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi
13:20 CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt: İş işten geçmişti
13:18 Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844
13:13 Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:02 A Milli Takım FIFA dünya kulüpleri sıralamasında bir basamak yükseldi! İşte 43. sıraya yerleşen Türkiye'nin puanı
12:56 A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
12:57 İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 14:10:49. #1.13#
SON DAKİKA: Macron'dan Çin Devlet Başkanı Xi'ye: "Rusya'nın aklını başına alması için size güveniyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement