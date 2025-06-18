Macron\'dan İsrail\'e nükleer hedefler dışındaki saldırılarını durdurma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail- İran gündemiyle yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamada bulundu.

İSRAİL'E İRAN'DAKİ NÜKLEER HEDEFLER DIŞINDAKİ SALDIRILARINI DURDURMA ÇAĞRISI

Macron, İsrail'e nükleer faaliyetler veya balistik füzelerle bağlantısız hedeflere yönelik saldırıları derhal sonlandırma çağrısında bulundu. Macron, "İsrail saldırılarının giderek artan oranda İran'ın nükleer/balistik programıyla bağlantısı olmayan hedefleri vurması ve her iki ülkede sivil kayıpların artması endişe verici. Bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bu askeri operasyonların acilen durdurulması zorunludur" dedi.

MÜZAKERE TALİMATI

Macron, ayrıca Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'a, Avrupalı yakın ortaklarla İran-İsrail çatışmalarını sona erdirecek "titiz bir müzakere çözümü" üzerinde çalışmaları talimatını verdi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.