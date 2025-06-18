Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail- İran gündemiyle yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamada bulundu.
Macron, İsrail'e nükleer faaliyetler veya balistik füzelerle bağlantısız hedeflere yönelik saldırıları derhal sonlandırma çağrısında bulundu. Macron, "İsrail saldırılarının giderek artan oranda İran'ın nükleer/balistik programıyla bağlantısı olmayan hedefleri vurması ve her iki ülkede sivil kayıpların artması endişe verici. Bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bu askeri operasyonların acilen durdurulması zorunludur" dedi.
Macron, ayrıca Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'a, Avrupalı yakın ortaklarla İran-İsrail çatışmalarını sona erdirecek "titiz bir müzakere çözümü" üzerinde çalışmaları talimatını verdi.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Son Dakika › Politika › Macron'dan İsrail'e nükleer hedefler dışındaki saldırılarını durdurma çağrısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)