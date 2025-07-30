Mahmut Arıkan NeXT Sosyal'e Katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, siyasi parti genel başkanlarını NeXT Sosyal'e katılmaya davet ettiği anımsatılarak, Arıkan'ın "mahmutarikansp" şeklinde sosyal medya hesabı açtığı belirtildi.

???????Platforma katılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"İletişim güvenliğinin hayati bir önem taşıdığı günümüzde yerli ve milli NeXT Sosyal'i geliştiren Sayın Selçuk Bayraktar'ı kutluyorum. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan ve gençlerimizin ahlaki değerlerini aşındıran her türlü içerik ve paylaşımların, bu sosyal ağın yaygınlaşmasıyla biteceğine inanıyorum. Dijital iletişim; çağımızın bir gerçeğidir ve mutlaka yerli markalar aracılığıyla yapılmalıdır. Bu atılan adımın giderek daha da güçlenmesini ve her alanda öncü olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. NeXT Sosyal dünyasına adım atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hayırlı olsun."