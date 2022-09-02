Başkan Sülük'ten Gürkan'a hizmet teşekkürü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Sülük'ten Gürkan'a hizmet teşekkürü

02.09.2022 16:47
Başkan Sülük'ten Gürkan'a hizmet teşekkürü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Pütürge Belediyesini ziyaret ederek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Pütürge Belediyesini ziyaret ederek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve beraberindeki heyet ile Tepehan, Gertan ve Nohutlu, Pazarcık, Ormaniçi, Poskıran, Balpınarı, Çayköy ve Kavaklıdere Mahallelerindeki muhtarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan hizmetleri yerinde inceleyen ve muhtarlarla görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Pütürge Belediye Başkanımız, muhtarlarımızla birlikte şehrimizin her köşesinde her mahallesinde hizmetlerin sağlıklı, adil ve adaletli götürülmesi noktasında görüş alış verisinde bulunuyoruz. Gezdiğimiz mahallelerde Büyükşehir belediyemiz güzel çalışmalara imza attı. Daha yapılacak işler çok. Daha kaliteli daha nitelikli hizmetleri vatandaşlarımız hak ediyor" şeklinde konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise yaptıkları hizmetler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. - MALATYA

YORUMLAR
500
Kuyumcular çarşısı nezih bir mekanda hizmet verecek Kuyumcular çarşısı nezih bir mekanda hizmet verecek Malatya'da servis ücretlerine düzenleme Malatya'da servis ücretlerine düzenleme Malatya Valisi Hulusi Şahin, bazı kurumları ziyaret ederek bilgi aldı Malatya Valisi Hulusi Şahin, bazı kurumları ziyaret ederek bilgi aldı
Kaynak: İHA

Selahattin Gürkan, Mikail Sülük, Malatya, Pütürge, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Sülük'ten Gürkan'a hizmet teşekkürü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:23:54. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Sülük'ten Gürkan'a hizmet teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement