Malatya\'da 6 Bin Konutun Teslimi Devam Ediyor

Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı konutlarda anahtar teslim sürecinin devam ettiğini, kuralara Haziran ayında devam edileceğini ifade etti.

6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, devam edilen imar ve ihya çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2024 yılının sonuna kadar en az 6 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Malatya'da toplamda 72 bin 513 hak sahibi bulunduğunu kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet konutları için ihalesi tamamlanan ve inşası devam eden konut sayısının 30 bin 620, ihale aşamasındaki konut sayısının ise 27 bin 40 olduğunu aktararak, toplamda ihale edilmiş ve inşa edilecek konut sayısının da 57 bin 660 olduğunu, 12 bin köy konutunda da ihale sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Malatya, merkez çarşı projesi ile ilgilide bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, 6 bin bağımsız bölümde inşaat ihalesinin tamamlandığını inşaat faaliyetlerinin ise sürdüğünü söyledi.

Yıl sonuna kadar 6 binden fazla konutun teslim edilmesinin planlandığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, 7 bin 100 konutta ise inşa çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, yapımı tamamlanan kalıcı konutlarda anahtar teslim sürecinin devam ettiğini, kuralara Haziran ayında devam edileceğini söyledi. - MALATYA