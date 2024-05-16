Malatya'da 6 Bin Konutun Teslimi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Malatya'da 6 Bin Konutun Teslimi Devam Ediyor

Malatya\'da 6 Bin Konutun Teslimi Devam Ediyor

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da yapılan kalıcı konutlarda anahtar teslim sürecinin devam ettiğini ve Haziran ayında kuralara devam edileceğini açıkladı. 2024 yılı sonuna kadar en az 6 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

16.05.2024 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı konutlarda anahtar teslim sürecinin devam ettiğini, kuralara Haziran ayında devam edileceğini ifade etti.

6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, devam edilen imar ve ihya çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2024 yılının sonuna kadar en az 6 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Malatya'da toplamda 72 bin 513 hak sahibi bulunduğunu kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet konutları için ihalesi tamamlanan ve inşası devam eden konut sayısının 30 bin 620, ihale aşamasındaki konut sayısının ise 27 bin 40 olduğunu aktararak, toplamda ihale edilmiş ve inşa edilecek konut sayısının da 57 bin 660 olduğunu, 12 bin köy konutunda da ihale sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Malatya, merkez çarşı projesi ile ilgilide bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, 6 bin bağımsız bölümde inşaat ihalesinin tamamlandığını inşaat faaliyetlerinin ise sürdüğünü söyledi.

Yıl sonuna kadar 6 binden fazla konutun teslim edilmesinin planlandığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, 7 bin 100 konutta ise inşa çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, yapımı tamamlanan kalıcı konutlarda anahtar teslim sürecinin devam ettiğini, kuralara Haziran ayında devam edileceğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Çevre, Emlak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya'da 6 Bin Konutun Teslimi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:00:53. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 6 Bin Konutun Teslimi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement