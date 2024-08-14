Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

Manisa\'da AK Parti\'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşmalar yapıldı. AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, partinin başarılı icraatlarına vurgu yaparak teşekkür etti. MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner de programa katıldı.

14.08.2024 16:49
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Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İl başkanlığındaki programda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, istikametlerini bozmadan ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

Milletin dediğine göre hareket etmek üzere inşa edilmiş bir siyasi hareket olduklarını kaydeden Baybatur, emeği geçen partililere teşekkür etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da 23 yıllık AK Parti iktidarının yatırım ve hizmetlerle öne çıktığını söyledi.

Akkal, 7 yıldır AK Parti ailesi içinde olduğunu ifade ederek "Gerçek manada benim ailem oldunuz." dedi.

İl Başkanı Salih Hızlı ise AK Parti'nin reformlar ve icraatlar ile anıldığını ifade ederek, "Bu iki kavram AK Parti'ye öylesine değer kazandırdı ki bunların hepsinin içi hakkıyla dolduruldu." diye konuştu.

Programa MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika

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